Parti de l’OL à l’été 2022, Malcolm Barcola était sans club depuis un an et son départ de Tuzla en Bosnie. Le gardien togolais va de nouveau remettre les gants suite à sa signature à Paços de Ferreira en deuxième division portugaise.

L’aventure bosniaque n’a pas connu la réussite espérée pour Malcolm Barcola. Libre à l’issue de son contrat avec l’OL à l’été 2022, le gardien avait choisi de partir à l’étranger et dans le club de Tuzla pour faire ses débuts dans le monde professionnel. Onze matchs en Bosnie et un chômage s’en est ensuite suivi pour le Togolais. Pendant que son frère Bradley prenait la direction du PSG après six mois de haute qualité à l’OL, le cadet de la fratrie Barcola a certainement trouvé le temps long. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne puisque l’international togolais va remettre les gants la saison prochaine.

Une saison pour se relancer

Sans club ces derniers mois, Malcolm Barcola s’est engagé pour une saison avec le FC Paços de Ferreira. Le club portugais évolue en deuxième division et a pour objectif de retrouver l’élite. À 25 ans, le gardien a lui pour ambition de retrouver du temps de jeu au Portugal. Une manière de se relancer et de retrouver, pourquoi pas, la sélection du Togo avec qui il compte 21 sélections, dont la dernière en juin 2023.