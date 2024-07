OL - Mercato : Niakhaté a fait ses adieux à Nottingham

En passe de s’engager avec l’OL, Moussa Niakhaté a acté son départ de Nottingham Forest. Le défenseur sénégalais a fait ses adieux mercredi aux supporters anglais.

Présent à Lyon depuis une semaine, Moussa Niakhaté n’est pourtant toujours pas un joueur de l’OL. Cela ne devrait pas tarder avec la reprise de l’entraînement programmée vendredi à Décines. En attendant l’officialisation de cette première arrivée estivale dans la capitale des Gaules, le défenseur a, de son côté, acté son départ de Nottingham Forest sur ses réseaux sociaux. Passé par la Premier League pendant deux saisons, Diakhaté a tenu à remercier les supporters du club anglais pour le soutien donné durant cette aventure. "Après deux saisons mémorables avec vous, je vais ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière, mais avant cela, je ne peux pas partir sans vous adresser un petit message à tous. Merci de m’avoir permis de me sentir chez moi dès le premier jour."

"J'ai toujours ressenti votre amour"

Embêté par les blessures à Forest, Moussa Diakhaté n’a pas forcément réussi à s’imposer comme il l’entendait, mais assure avoir toujours tout donné pour le collectif. Après 37 matchs joués au NFFC, l’international sénégalais va désormais prendre la direction de l’OL où il pourrait bien devenir l’un des chouchous du public.

En tout cas, ses valeurs humaines ont largement été plébiscitées en Angleterre si l’on en croit les suiveurs du club anglais. "J’ai toujours ressenti votre amour et votre soutien à chaque fois que j’entrais sur le terrain, mais ce qui est fou, c’est que je l’ai ressenti encore plus dans les moments les plus difficiles, en particulier lors de ma blessure. Cela a été le moment le plus difficile de ma carrière, mais tout le monde à Forest, du staff à mes coéquipiers en passant par les supporters, m’a donné une raison de sourire chaque jour et je ne l’oublierai jamais."

Un nouveau chapitre va dorénavant s’ouvrir pour Niakhaté avec ce retour en France et en Ligue 1.