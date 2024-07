Alexandre Lacazette (OL) sera capitaine de la France aux JO 2024

Présent ce mercredi en conférence de presse, Alexandre Lacazette a annoncé qu’il serait le capitaine de l’équipe de France U23 aux Jeux olympiques de Paris. Une fierté pour l’attaquant de l’OL.

En se positionnant aux côtés de Thierry Henry sur la photo officielle, mais aussi en raison de son pedigree, voir Alexandre Lacazette nommé capitaine de l’équipe de France olympique avait petit à petit germé dans l’esprit des suiveurs. Snobé chez les Bleus depuis sept ans, l’attaquant de l’OL va pouvoir retrouver une seconde jeunesse avec les U23 français. Présent ce mercredi à la veille du premier match de préparation de la sélection tricolore, Lacazette a confirmé ce qui était attendu par tous : il sera bien le capitaine pour les Jeux olympiques de Paris. "Après avoir discuté avec le coach, il m’a proposé d’être capitaine et c’est avec plaisir que j’ai accepté."

"Le groupe travaille bien et vit bien"

À 33 ans, Alexandre Lacazette va vivre sa première grande compétition avec la France et a à cœur de bien figurer. Il n’a pas hésité une seconde à accepter son nouveau rôle. "Ça a tout de suite été oui. Ça n’arrivera qu’une seule fois dans ma vie. Et puis les mots du coach ont fini de me convaincre." S’il découvre depuis deux semaines la plupart de ses nouveaux coéquipiers, le Lyonnais assure qu’il avait eu "de bons échos avant de venir. Le groupe travaille bien et est sérieux. On passe du temps ensemble et ça se passe bien."