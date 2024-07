OL : Sage va pouvoir compter sur un nouveau staff

En prolongeant son contrat avec l’OL, Pierre Sage a pu constituer un nouveau staff, en raison notamment des départs de Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca. Trois nouveaux visages rejoignent le club lyonnais.

Après plusieurs semaines d’attente et juste avant la reprise de l’entraînement, l’annonce que tout l’environnement lyonnais attendait est enfin arrivée. Après plus de six mois sur le banc de l’OL et un avenir incertain, Pierre Sage a prolongé son contrat avec le club lyonnais pour les deux prochaines saisons. Le tout récent titulaire du BEPF est désormais lié à l’OL jusqu’en juin 2026 et va pouvoir lancer la préparation estivale, libéré.

Sa prolongation ne faisait aucun doute, mais tant que rien n’est signé, difficile de vraiment se projeter. À Décines, la parole est à présent au terrain avec le retour des joueurs à l’entraînement ce vendredi 5 juillet. Cette rentrée des classes sera l’occasion de découvrir de nouvelles têtes au centre d’entraînement. Celle de Moussa Niakhaté dont l’arrivée devrait bientôt intervenir, mais aussi des recrues dans le staff technique.

Des profils validés par le technicien lyonnais

Avec les départs de Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca à Lille pour rejoindre Bruno Genesio, Pierre Sage a dû revoir son cercle fermé. Mais aussi miser sur des profils souhaités. Ainsi, trois éléments viennent se greffer au noyau déjà composé de Jamal Alioui, Damien Della Santa et Rémy Vercoutre. Ancien adjoint du LOSC puis coach principal à Valenciennes la saison dernière, Jorge Maciel débarque comme entraineur adjoint chargé de la méthodologie d’entrainement. Il n’est pas le seul Portugais puisque Rui Lemos aura comme mission la préparation athlétique aux côtés de Cédric Uras et Alexandre Farhi. Enfin, Denis Valour prend la suite de Da Fonseca comme coordinateur performance.