OL : Pierre Sage décroche son BEPF

Moins de quinze jours après avoir rendu son rapport, Pierre Sage a obtenu la réponse de la commission de la FFF. L’entraîneur de l’OL a validé son BEPF dans un format accéléré et peut désormais entraîner au haut niveau.

Cette fois, c’est sûr et certain, il n’y aura plus d’amendes à payer la saison prochaine. Après avoir dû sortir le chéquier durant le premier semestre 2024, l’OL va faire des économies avec Pierre Sage. L’entraîneur a passé sans encombre son examen pour le BEPF. Ayant profité de la nouvelle réforme des diplômes d’entraîneur, Sage avait vu la FFF accepter le fait qu’il puisse passer son BEPF en accéléré durant l'été via une validation des acquis. Pour cela, il devait notamment rendre un rapport de plusieurs centaines de pages avant la mi-juin. Toutefois, l’OL et le natif de Lons-le-Saunier restaient suspendus à la décision de la commission de la Fédération.

Place à la prolongation et à la reprise désormais

Cette dernière a rendu son verdict ce jeudi, comme communiqué par le club. À 45 ans, Pierre Sage est désormais titulaire du plus haut diplôme d’entraîneur en France et n’est plus dans l’illégalité. La saison dernière, l’OL avait dû payer plus de 500 000 euros d’amendes en raison de l’absence du BEPF sur le CV de son entraîneur. C’est dorénavant de l’histoire ancienne et cette bonne nouvelle, en cette journée de passage devant la DNCG, va également accélérer le processus de prolongation de contrat. Cette dernière était en stand-by en attendant le résultat de l’examen et les choses devraient logiquement bouger dans les jours qui viennent. Un contrat de deux saisons attend Pierre Sage.