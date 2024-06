OL - DNCG : jour du grand oral pour Textor

Après un premier report, l’OL se présentera ce jeudi à 9h devant la commission de la DNCG. Le club lyonnais espère obtenir le feu vert du gendarme financier afin de lancer son mercato.

Normalement, il aurait dû être fixé depuis déjà quinze jours. Finalement, l’OL avait obtenu un report de son audience prévue initialement le 12 juin. En décalant le rendez-vous de quelques jours, le club lyonnais a pu enregistrer la vente de l’Arena à Jean-Michel Aulas ainsi que celle de l’OL Reign. En cherchant à se recentrer sur l’équipe première, John Textor a fait le choix de vendre certains bijoux de famille et ainsi empocher du cash. Les deux ventes ont permis d’obtenir plus de 100 millions d’euros mais est-ce que cela sera suffisant pour convaincre la DNCG ?

Il y a un an, le propriétaire américain n’avait pas encore réussi à se fondre dans le décor du football français et avait très certainement pris ce rendez-vous de haut plus qu’à la légère. Il avait été renvoyé dans les cordes et l’OL avait dû faire face à un encadrement de la masse salariale ainsi que des indemnités de transferts. Cette situation, tout un club ne souhaite pas la revivre ce jeudi à partir de 9h au siège de la LFP.

En compagnie de Laurent Prud’homme notamment, John Textor va présenter le dossier lyonnais à la DNCG. Le patron d'Eagle Football Group que les relations plus apaisées de ces derniers mois vont permettre d’avoir un feu totalement vert au moment du verdict. Quinze jours après l’ouverture du mercato estival, l’OL n’a toujours pas signé le moindre joueur ni vu de départs. Avec une masse salariale conséquente, le gendarme devrait logiquement avoir quelques attentes sur le sujet.