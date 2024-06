Invité de l'émission "Complément d'enquête" jeudi sur France 2, le DG de l'OL Laurent Prud'homme est revenu sur toutes les polémiques de la saison.

La saison 2023-2024 de l'Olympique lyonnais a été mouvementé. En dehors du terrain, beaucoup de polémiques ont nui à l'image du football français. Interrogé sur le sujet dans le cadre de l'émission "Complément d'enquête", Laurent Prud'homme est revenu d'abord sur les hooligans de la Mezza Lyon, qui ont fait des saluts nazis et déployé des banderoles haineuses et racistes pendant le match initial OM-OL le 29 octobre dernier. "Je ne les considère pas comme des supporteurs, je ne les considère même pas comme des ultras. Ce sont des gens qui utilisent le sport, le foot, pour assouvir leur passion pour la violence", a déclaré au micro de France 2 le Directeur général de l'OL.

"C’est complètement inefficace"

Pour lutter contre ce fléau, Laurent Prud'homme a annoncé des interdictions de stade à leur égard. "Les interdire ? Nous allons le faire. On va faire une interdiction (de stade) commerciale. Nous, les interdictions commerciales sont des interdictions de 18 mois qui peuvent être doublées lorsqu’il y a récidive, a-t-il indiqué. Le problème, c’est que c’est complètement inefficace parce qu’il n’y a pas d’obligation de pointage au commissariat et que nous nous sommes incapables d’aller vérifier l’identité de chacun dans les stades".

Match à Marseille : "la police nous a fait passer par la même rue"

Par rapport à Fabio Grosso et à l'image choc de son visage en sang, après de multiples jets de projectile sur le chemin du Vélodrome, le DG de l'Olympique lyonnais déplore le manque de soutien vis-à-vis de l'ex-entraîneur du club. "À part cette photo, personne ne s'est soucié des conséquences psychologiques sur notre entraîneur et nos joueurs. Le 6 décembre (date choisie pour rejouer le match), la police nous a fait passer par la même rue, a-t-il précisé. On repasse exactement dans la rue où il y a eu les incidents. Je trouve ça inadmissible que le vice-procureur de Marseille ne prenne pas le temps d’essayer de trouver un responsable".

Les incidents en marge de la finale de la Coupe de France, à Lille

Interrogé sur les affrontements à Fresnes-lès-Montauban entre certains supporters du PSG et de l'OL, le 25 mai, avant la finale de la Coupe de France, Laurent Prud'homme ne comprend pas comment les bus des deux groupes ont pu se croiser. "On a organisé l'encadrement du déplacement. Comment expliquer que nos bus se soient trouvés au même endroit, en même temps que ces bus parisiens, je n'ai malheureusement aucune explication, car on suivait l'escorte, a-t-il expliqué. Aberrant que des bus dans lesquels il y avait des enfants, des femmes, soient au même endroit. On le voit sur les images, on voit des supporters parisiens avec des armes, cagoules, donc est-ce qu'il y a eu un moment un guet-apens ? On peut se questionner".