OL - Botafogo : Jeffinho a subi une arthroscopie

Luiz Henrique et Jeffinho à Botafogo (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Prêté par l’OL depuis janvier à Botafogo, Jeffinho doit jongler avec les blessures. L’ailier a subi une intervention chirurgicale pour soigner un problème au ménisque.

Depuis quelques jours, il est beaucoup question de l’OL et Botafogo en des termes communs. Avec les dossiers Thiago Almada et Moïse Bombito, les deux clubs de la galaxie Eagle Football sont au centre des discussions. Mais ils ne sont pas les premiers qui pourraient profiter des passerelles reliant Rio de Janeiro à Lyon dans les mois à venir. Avant Lucas Perri et Adryelson, Jeffinho avait montré la voie en janvier 2023. Débarqué à la surprise générale, le Brésilien n’a pas forcément réussi à s’acclimater au jeu lyonnais et est retourné à Botafogo en prêt en début d’année. Une cession temporaire d’une saison afin de se refaire la cerise et de reprendre confiance. Toutefois, tout ne se passe pas vraiment comme prévu.

Absent déjà un mois et demi en février

Depuis son retour dans le club carioca, Jeffinho n’a joué que 16 matchs, même s’il a trouvé la faille à cinq reprises et délivré deux passes décisives. Cependant, malgré des débuts en Copa Libertadores, l’ailier de 24 ans n'arrive pas à enchaîner, freiné par les blessures. Ayant loupé un mois et demi de compétition entre février et mi-mars, Jeffinho est de nouveau sur le flanc depuis la mi-mai. Il n’a toujours pas retrouvé les terrains et n’est pas près de le refaire d’après la presse brésilienne. En effet, le Brésilien est passé par la case opération pour subir une arthroscopie pour régler un problème méniscale. Son retour n’est pas attendu avant le mois d’août…