Moïse Bombito face à Julian Alvarez lors de Canada – Argentine (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dans le viseur de l’OL et d’Eagle Football Group, Moïse Bombito aurait fait l’objet d’une première offre. Cette dernière, jugée insuffisante, a été rejetée par Colorado Rapids.

Comme Thiago Almada, Moïse Bombito va-t-il devoir faire un passage par Rio de Janeiro avant de pouvoir atterrir à Lyon et ainsi revêtir le maillot de l’OL ? À en croire Globo, l’intérêt lyonnais pour le défenseur canadien serait avant tout celui d’Eagle Football Group. Ce dernier aurait ainsi la volonté d’utiliser le même procédé avec le défenseur des Colorado Rapids que celui avec le milieu argentin et un passage par Botafogo. Cette stratégie commence à faire grincer des dents, mais Bombito est encore loin d’avoir quitté la MLS si l’on en croit le New York Times.

Vainqueur avec le Canada en Copa América

Dans le viseur du groupe qui détient l’OL, le Québécois aurait fait l’objet d’une première offre afin de faire le grand pas. La proposition faite à la franchise du Colorado serait celle de la valeur marchande actuelle de Moïse Bombito à savoir quatre millions de dollars (environ 3,7 millions d’euros). Toutefois, les dirigeants américains en attendraient plus puisqu’ils ont rejeté cette première offre et espèrent voir l’OL (ou plutôt Eagle) revenir à la charge dans les prochains jours. De son côté, le défenseur a disputé son deuxième match de la Copa América avec une victoire 1-0 contre le Pérou, mardi soir.