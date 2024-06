L’OL a payé 575 000€ d’amende pour Sage

Ayant rendu son rapport à la mi-juin, Pierre Sage est toujours dans l’attente de la décision concernant son BEPF. Sans diplôme la saison dernière, l’entraîneur a coûté un peu plus d’un demi-million d’euros.

Pierre Sage diplômé au moment de la reprise de l’OL le 5 juillet prochain ? La question se pose, car l’entraîneur et le club attentent toujours la décision de la commission de la FFF suite au rapport rendu à la mi-juin. Toujours aucune nouvelle de ce côté-là et les jours et les semaines passent. L’officialisation de la prolongation du contrat de Sage se retrouve également repoussée et forcément, cela peut tendre dans l’environnement lyonnais. Personne ne doute que le technicien de 45 ans passera haut la main cette VAE, mais tant que rien n’est officiel, il y a forcément un peu de doute qui peut s’installer.

Exempt de payer lors du premier mois

Dans l’environnement lyonnais, une communication est espérée dans les premiers jours de juillet, afin de mettre fin au suspense et d’acter enfin le passage dans le coaching professionnel de Pierre Sage. Cela permettra aussi à l’OL de ne plus payer d’amendes, comme cela a été le cas lors du premier semestre 2024.

Exempts lors du premier mois de l’ancien adjoint du Red Star sur le banc, les dirigeants lyonnais ont dû passer à la caisse à compter du 7 janvier 2024 et du premier tour de Coupe de France à Pontarlier. Vingt-deux rencontres ont suivi entre la Ligue 1 et la Coupe, avec comme point d’orgue la finale perdue contre le PSG. En l’espace de cinq mois, l’OL a donc dépensé 575 000€ pour les amendes (25 000 x 23). Mais ce ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir.