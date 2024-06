En fin de contrat dans un an, Rayan Cherki est un candidat à un départ cet été. Malgré une proposition pour prolonger, l’OL ne le retiendra pas en cas d’offre suffisante.

Avec la décision d’Alexandre Lacazette de rester à l’OL, il risque d’être le dossier brûlant entre Rhône et Saône durant l’été. En fin de contrat avec son club formateur dans un an, Rayan Cherki est un candidat à un départ. John Textor et le club lui ont bien soumis une offre de prolongation, mais les conditions salariales en deçà de ce qu’il perçoit actuellement ne sont pas pour le séduire à continuer à l’OL. Afin que tout le monde puisse s’y retrouver, un départ est donc envisagé d’ici à la fin août en cas d’offre suffisante pour le club rhodanien. Ce n’est à ce jour pas le cas, malgré une offensive récente du PSG.

La Bundesliga taillée pour son jeu ?

Les Parisiens ont un intérêt depuis de longs mois par l’international Espoirs, mais le montant de 15 millions d’euros (dont trois avec bonus) n’a pas séduit John Textor. Ce dernier souhaiterait de son côté intégrer un gros pourcentage sur une potentielle plus-value, volonté à laquelle ne voudrait pas accéder le PSG. Malgré l’intérêt parisien et un désir du clan Cherki de voir le numéro 18 rejoindre Bradley Barcola dans la capitale, les voyants sont loin d’être au vert.

Face à cette situation, d’autres clubs seraient prêts à rafler la mise et à convaincre l’OL de lâcher son joueur offensif. D’après Foot Mercato, le Borussia Dortmund devrait revenir à la charge même si aucune discussion n’a pour le moment débuté avec le club lyonnais. Dans un championnat spectaculaire comme la Bundesliga, Rayan Cherki pourrait se plaire chez les Marsupiaux et utiliser le BvB comme un vrai tremplin. Affaire à suivre donc.