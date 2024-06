OL - Mercato : le PSG propose 15 millions d'euros pour Cherki

Rayan Cherki face à Nuno Mendes en finale de la Coupe de France OL – PSG (Photo by Denis Charlet / AFP)

Le PSG a adressé une offre de 15 millions d'euros à l'OL pour acheter Rayan Cherki.

Après Bradley Barcola, le PSG tente désormais d'attirer Rayan Cherki. Après l'offre de prolongation de l'OL proposé à Rayan Cherki, le club de la capitale a également fait une offre de "15 millions d'euros plus 3 millions de bonus pour acheter la dernière année de contrat de Cherki" selon l'Equipe. Pour rappel, le joueur de 20 ans est en fin de contrat en 2025, et souhaiterait "quitter son club formateur cet été". Dans l'offre de prolongation de l'OL, le salaire proposé à Cherki est plus bas que celui qu'il touche actuellement, malgré l'inclusion d'augmentations liées à ses performances.

Une issue avant les JO ?

Actuellement avec le groupe de Thierry Henry pour le stage de préparation des Jeux olympiques à Clairefontaine, nous ne savons pas si l'issue de ce dossier interviendra avant les JO ou bien après. Cependant, l'Equipe précise que Rayan Cherki "s'est déjà entretenu avec Luis Enrique en visioconférence". La tendance semble tout de même indiquer un départ probable. Effectivement, il paraît compliqué de voir l'OL garder Rayan Cherki, s'il ne prolonge pas. Cela exposerait le club à un départ libre en 2025, alors qu'il peut en tirer un certain montant.