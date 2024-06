Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l’OL Féminin (Photo by BERTRAND GUAY / AFP)

Invitée le 5 juin de Bpifrance à l'occasion de la 1ère édition de "Sport Définition", Michele Kang, propriétaire de l'OL féminin, a pu s'exprimer sur l'évolution du sport et du football féminin.

PDG de l'OL féminin depuis mai 2023, Michele Kang est un nom crucial dans le sport féminin. Elle espère bien utiliser son influence et son impact pour développer le sport féminin : "Il s'agit vraiment de faire avancer le sport féminin à grande échelle, pas seulement du point de vue du produit", avant d'ajouter : "Les équipes doivent investir dans le sport féminin, pas comme une oeuvre caricative, pas comme un plaidoyer, ou dans une obligation d'investir parce que c'est une chose bien à faire". L'Olympique lyonnais est une référence dans le domaine car sa section féminine est une réussite totale et a permis l'expansion du football féminin dans son ensemble.

Kang comprend la priorisation du football masculin

Malgré l'importance du sport féminin, Michele Kang comprend tout à fait la décision d'un propriétaire de ne pas prioriser sa section féminine : "Pour moi, c'est parfaitement ok pour n'importe quel club de dire, alors qu'elle possède à la fois une équipe masculine et féminine, de dire que sa priorité est l'équipe masculine". Mais l'Américaine n'hésitera pas à aider d'autres propriétaires, pour le bien du sport féminin et "partager nos meilleures pratiques en matière de méthodes d'entraînement adaptées aux femmes", a t-elle indiqué à l'événement "Sport Définition"