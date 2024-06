Non conservé par l’OL, Boueye participe au stage UNFP

Mamadou Sarr, Achraf Laaziri et Philippe Boueye avec la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

Obligé de quitter l’OL à la fin de la saison, Philippe Boueye tente de rebondir. Le Lyonnais participe actuellement au stage estival de l’UNFP.

Au début du mois de juin, il tournait le dos à douze ans au sein du club. En fin de contrat, Philippe Boueye s’est vu montrer la porte de la sortie à l’OL et n’a pas réussi à signer un contrat professionnel avec son club formateur. L’aventure lyonnaise terminée, le polyvalent élément qui peut jouer en défense comme au milieu est désormais à la recherche d’un nouveau projet. Soufflant ses 21 bougies en septembre prochain, Boueye espère pouvoir le faire au sein d’un club professionnel.

Six semaines de préparation pour espérer un club

En ce sens, et afin de se donner un maximum de chances d’être repéré, l’ancien capitaine de la réserve de l’OL a intégré les stages estivaux de l’UNFP. Depuis lundi, Philippe Boueye et 23 autres joueurs libres ont entamé une préparation de six semaines avec de nombreux matchs amicaux au programme. Du haut de sa vingtaine, l’international U23 nigérien s’entraîne avec des joueurs expérimentés de la Ligue 1 comme Nicolas Benezet (ex-ETG), Cheick N’Doye (ex-Angers), Vincent Koziello (ex-Nice) ou encore Florentin Pogba.