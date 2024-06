OL : la rentrée a déjà sonné pour les intendants

Une dizaine de jours avant la reprise, les intendants de l’Olympique lyonnais se remettent au travail. Ces hommes de l’ombre doivent tout préparer avant le retour des joueurs.

Mardi 25 juin, c’était déjà la rentrée à l’OL. Non pas pour les joueurs, mais bien pour les intendants du club. Actuellement, tous les footballeurs de l’Olympique lyonnais sont en vacances, sauf les internationaux retenus pour les différents Euros, Copa América et Jeux olympiques. Les concernés manqueront donc la reprise, prévue le 5 juillet 2024. Cependant, pour que le retour des protégés de Pierre Sage se déroule dans les meilleures conditions, il faudra que tout soit prêt. C’est le rôle de Jérôme Renaud, chef intendant, et de ses collègues.

4 000 à 5 000 maillots de l'OL floqués par saison

Les intendants arrivent quelques jours avant le début de la préparation, pour organiser le matériel notamment. Tout d’abord, les trois hommes vont ranger tous les articles, avant de préparer les flocages. Ils reçoivent des cartons remplis de maillots vierges, sur lesquels doivent s'ajouter les sponsors, et évidemment les numéros et les noms des joueurs.

D’ailleurs, Jérôme Renaud, qui fait équipe avec Lotfi Eladjabi et François Lopez, indique qu’il réalise cette opération 4 000 à 5 000 fois par saison. Un chiffre impressionnant. Ce nombre varie en fonction des parcours dans chaque compétition. L’exercice prochain, les supporters rhodaniens espéreront donc que les intendants floqueront le plus de maillots possible, dans l’espoir d’aller loin, que ce soit en Coupe de France ou en Ligue Europa.