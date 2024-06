OL - Mercato : l’improbable retournement de situation Mbock

Ayant initialement donné son accord pour prolonger trois saisons avec l’OL, Griedge Mbock ne devrait plus porter le maillot lyonnais. La défenseuse aurait décidé de rejoindre le PSG durant l’été.

Il y a un peu moins d’un mois, nous vous annoncions sur notre site que tout allait dans le bon sens. Après plusieurs semaines de tractation, Griedge Mbock avait accepté de prolonger l’aventure à l’OL. Arrivée en 2015 entre Rhône et Saône, la défenseuse allait passer le cap de la décennie pour le plus grand plaisir des supporters. Tout était prêt pour que Michele Kang réussisse un nouveau tour de force après les prolongations d’Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer. Le maillot estampillé "Mbock 2027" était prêt suite à l'accord entre les différentes parties, mais ne verra très certainement jamais le jour. Comme avancé par Le Parisien mardi soir, Griedge Mbock ne devrait plus être lyonnaise la saison prochaine et va rejoindre le club rival qu’est le PSG.

Même combat pour Cascarino ?

Un incroyable retournement de situation qui en a surpris plus d’un, à commencer par l’OL qui avait réussi à convaincre la joueuse de prolonger le plaisir. À l’heure actuelle, les raisons de ce revirement sont assez floues. Contacté par nos soins, l’entourage de Mbock n’a pas souhaité faire de commentaires sur la situation. Est-ce que la nomination de Joe Montemurro a pu jouer en défaveur du club lyonnais ?

Il est encore trop tôt pour le dire, mais selon nos informations, la nomination de l’entraîneur australien n’a pas forcément déchaîné les passions à Décines. Si Griedge Mbock venait réellement à quitter l’OL, ce serait un vrai coup dur, d’autant plus que la réflexion de Delphine Cascarino serait, elle aussi, toujours présente. Pourtant, là aussi, une prolongation de deux saisons avait été convenue entre toutes les parties…