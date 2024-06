Mercato : Mbock vers une prolongation de trois ans à l'OL

Libre à la fin du mois, Griedge Mbock va prolonger avec l’OL. Un contrat jusqu’en 2027 attend la défenseuse française, selon nos informations.

L’OL est toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur pour les Fenottes. Mais en attendant de trouver ou d’officialiser le ou la successeur(e) de Sonia Bompastor, le club lyonnais doit aussi gérer certains dossiers de fin de contrat et non des moindres. Entre Perle Morroni, Delphine Cascarino et Griedge Mbock, ce sont trois joueuses qui sont en fin de contrat et toujours dans l’attente d’une prolongation. Si pour la première, rien ne semble bouger malgré des discussions entamées il y a quelques mois, pour les deux dernières citées, l’avenir devrait logiquement se passer encore entre Rhône et Saône. Retenue avec les Bleues dans cette fenêtre internationale, Cascarino devrait officialiser sa prolongation jusqu’en 2026 avec l’OL à son retour de sélection.

Kang a répondu aux attentes

Une bonne nouvelle qui s’accompagnera normalement d’une seconde avec le dossier Mbock. La défenseuse a, elle aussi, reçu une offre de prolongation de la part de la direction lyonnaise et devrait y répondre positivement. Même si rien n’était conclu ces derniers jours, selon nos informations, l’internationale française devrait signer un nouveau contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2027. Avec l’officialisation à venir de ces deux prolongations, Michele Kang signerait deux nouveaux jolis coups, elle que les supporters attendaient au tournant sur ces dossiers. La preuve aussi que l’Américaine a réussi à séduire toutes ces cadres comme Ada Hegerberg avec son projet dans la continuité de Jean-Michel Aulas.