Mercato : Morroni et l’OL discutent d’une prolongation

Perle Morroni contre le FC Barcelone (Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En fin de contrat en juin prochain comme de nombreuses Lyonnaises, Perle Morroni pourrait bien prolonger l’aventure. La latérale a confié à Olympique-et-Lyonnais que l’OL avait entamé des discussions pour étendre le bail.

17 matchs depuis le début de la saison, une confiance retrouvée, Perle Morroni peut avoir le sourire avant le déplacement à Montpellier ce dimanche (21h). Profitant notamment d’un rôle plus offensif par moment de Selma Bacha, la latérale enchaîne pour son plus grand plaisir comme elle l’a confié à Olympique-et-Lyonnais avant la rencontre de championnat. À 26 ans, Morroni est en pleine force de l’âge et est à un tournant de sa carrière. Après le PSG et l’OL depuis trois saisons, l’internationale française se retrouve en fin de contrat à l’issue de la saison. Elle n’est pas la seule puisque les dossiers sont nombreux entre Rhône et Saône chez les Fenottes.

Bompastor lui fait confiance

Toutefois, les choses pourraient aller dans le bon sens pour Perle Morroni. Si elle n’a toujours pas pris de décision sur son futur, la native de Montpellier devrait avoir très prochainement une offre de prolongation entre les mains car l’OL souhaite poursuivre avec sa joueuse. "Il y a des discussions avec le club donc ça fait plaisir de voir qu’un grand club comme ça souhaite me prolonger, a-t-elle confié lors de l’entretien avec notre média. Je laisse ça à ceux qui s’en occupent et je me concentre sur le terrain. On verra petit à petit ce qu’il se passera à l’avenir." Rester dans le plus grand club français ou tenter une nouvelle expérience à l'étranger après un prêt au FC Barcelone à 21 ans, Perle Morroni fera bientôt son choix.