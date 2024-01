D1 - OL : le grand huit pour Hegerberg à Montpellier ?

De retour en pleine forme, Ada Hegerberg a marqué lors de sept derniers matchs de l’OL. Meilleure buteuse du championnat, la Norvégienne veut faire la passe de huit contre Montpellier.

La galère est derrière elle. On a l’impression de se répéter ces dernières années avec Ada Hegerberg, seulement l’attaquante norvégienne n’a pas été épargnée par les blessures. Tomber pour mieux se relever, voilà la devise d’Hegerberg. Grâce à un mental bien forgé, la Ballon d’Or a toujours su revenir et ces dernières semaines le prouvent une fois de plus. Absente lors du début de saison, Ada Hegerberg a mis le temps pour revenir mais est désormais pleinement lancée. "Elle monte en puissance. On savait qu'il lui fallait du temps et qu'elle enchaîne les matchs. On connait toutes les qualités d'Ada, c'est une buteuse et une joueuse qui a énormément de talents, a confié Sonia Bompastor jeudi après l’entraînement. Elle se sent elle aussi de mieux en mieux et on a besoin d'une Ada au mieux de sa performance pour aider l’équipe."

Meilleure buteuse du championnat

Ce dimanche (21h) contre Montpellier, l’attaquante devrait logiquement être une nouvelle fois alignée sur le front de l’attaque. Les munitions sont limitées offensivement pour Bompastor et la forme de la Norvégienne ne la pousse de toute façon pas à changer quelque chose qui fonctionne. Ayant retrouvé la confiance, Hegerberg a aussi retrouvé le chemin du but. Meilleure buteuse du championnat avec neuf buts, elle reste sur sept matchs de suite toutes compétitions confondues avec au moins une réalisation. Sa meilleure performance depuis six ans et quinze matchs consécutifs. Et si le grand huit était pour ce dimanche soir dans l’Hérault ?