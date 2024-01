Dans une rencontre pauvre en occasions, l’OL et l’AJ Auxerre n’ont pas réussi à se départager à Meyzieu (0-0). Au classement, le leader auxerrois garde huit points d’avance sur son dauphin lyonnais.

Tenir en échec le leader serait sur le papier une bonne opération. Une semaine après la désillusion de la Coupe Gambardella, les U19 de l’OL étaient de retour à Meyzieu pour la 16e journée du championnat national de la catégorie. Les Lyonnais ont plutôt bien relevé la tête en accrochant l’AJ Auxerre (0-0). Seulement, il reste toujours huit points d’écart entre les deux équipes à l’issue de cette journée et surtout l’OL peut se retrouver sous la menace de l’US Orléans et de l’ESTAC en fonction de leur résultat contre le Paris FC et Djion. Alors au moment de sortir de ce nul contre le leader incontesté de la poule, il y a deux sentiments contraires qui dominent dans les rangs lyonnais.

Coponat a eu la balle du 1-0

Renforcés par les descentes de Coponat, De Carvalho capitaine et Fuhrer, les U19 ont pêché encore une fois dans le jeu offensif. Il faut dire que les meilleurs buteurs lyonnais de cette saison n’étaient pas de la partie contre Auxerre. Meyo et Pedro Vanga sont blessés tandis qu’Erawan Garnier a été promu avec la réserve (2-2) durant le week-end. Il ne restait que Lenny Djouad et ce dernier a commencé sur le banc. Dans un match où les deux équipes se sont tenues en respect, mais où les occasions ont été rares, l’OL a montré un bien meilleur visage. La formation d’Amaury Barlet a tenté de pousser dans le dernier quart d’heure du match à l’image de cette grosse occasion de Lilian Coponat repoussée pour le portier adversaire (83e). Mais c’est finalement un nul logique entre les deux formations, mais qui n'arrange pas l'OL.