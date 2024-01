Académie : l’OL prend déjà la porte en Coupe Gambardella

Après seulement un tour passé, l’OL est déjà éliminé de la Coupe Gambardella. Les Lyonnais ont été sortis aux tirs au but par le FC Metz (1-1, 4 tab 3).

On dit "jamais deux sans trois" mais pour les U18 de l’OL, le troisième rendez-vous en trois ans contre le FC Metz en Coupe Gambardella n’a pas connu le même succès que les précédents. Après un titre en 2022, une élimination en quarts la saison dernière, les Lyonnais n’ont même pas passé le stade des 32es de finale cette année. Tenus en échec au bout des 90 minutes (1-1), les joueurs d’Amaury Barlet ont été éliminés à l’issue de la fatidique séance des tirs au but (4 tab 3). Un exercice décidément contraire à l’OL puisque l’élimination contre Pau lors de l’exercice précédent avait également eu lieu après des tirs au but.

La course aux play-offs comme unique objectif

Pour ce premier rendez-vous de l’année 2024, Amaury Barlet, conforté jusqu’à la fin de la saison à ce poste après la promotion de Jérémie Bréchet, devait une nouvelle fois faire sans Bryan Meyo et Enzo Molebe, tous deux en phase de reprise individuelle. Deux éléments offensifs qui n’auraient pas été de trop dimanche à la Plaine des Jeux de Saint-Symphorien pour faire tomber le FC Metz. Le club lorrain a d’abord ouvert le score sur un csc de Mark Hérinirainy avant qu’Emerson Pedro Vanga n’égalise sur penalty. Mais la séance des tirs au but a été fatale et les U19 de l’OL n’ont désormais que le championnat à jouer. Il faudra vite se remettre la tête à l’endroit dans la course aux play-offs avec la réception du leader auxerrois dès dimanche à Meyzieu.