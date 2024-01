Sage calme le jeu avec l’arbitrage après Le Havre - OL (3-1)

S’il concède que les décisions de Gaël Angoula n’ont pas été toutes logiques, Pierre Sage n’a pas voulu tirer à boulets rouges sur l’arbitre. L’entraîneur de l’OL regrettait plus les circonstances des deux expulsions.

Au lendemain de la 10e défaite de l’OL en championnat sur la pelouse du Havre (3-1), la prestation de Gaël Angoula risque de faire couler encore beaucoup d’encre entre Rhône et Saône. Mais est-il vraiment le vrai fautif ? Dans les décisions litigieuses contraires aux Lyonnais, c’est bien plus le rôle de la VAR qui pose question que celui de l’arbitre central. Ce dernier aurait reconnu à David Friio que l’assistance vidéo ne l’avait pas contacté au moment du tacle d’Opéry sur Mata qui aurait pu entraîner un penalty et un carton rouge au HAC quelques minutes avant l’ouverture du score.

Il y a donc forcément un goût amer à Lyon, mais Pierre Sage n’a pas voulu remettre de l’huile sur le feu. "Ce sont ses décisions, elles impactent sûrement le match parce que deux joueurs qui sont concernés par ces décisions seront ensuite buteurs. Si j’avais voulu parler des décisions arbitrales, je serais devenu arbitre, a-t-il ironisé en conférence de presse. J’ai beaucoup de respect pour eux, c’est une tâche qui n’est pas facile. Après, il se passe ce qu’il se passe sur un terrain. À notre niveau, on n’a pas fait tout ce qu’il fallait en première période. On se doit d’être beaucoup mieux dans la maitrise de notre match et à ce moment-là, l’arbitrage deviendrait une anecdote."

O'Brien et Caleta-Car absents contre Bergerac et plus si affinités...

Sur ce point-là, difficile de donner tort à l’entraîneur lyonnais. Oui, l’arbitrage n’a pas été au niveau ou alors, il s’est simplement mis à celui de la formation lyonnaise dimanche au Stade Océane. À l’image des deux cartons rouges reçus par Jake O’Brien et Duje Caleta-Car, l’OL a perdu tous ses moyens en Normandie et c’est avant tout cette perte de contrôle qui a chagriné Pierre Sage après la défaite. "Je pense que les deux cartons rouges sont logiques, il n’y a pas à crier au scandale. Maintenant, avec la nouvelle règle où dès que tu touches l’adversaire au-dessus de sa cheville avec la semelle, il y a situation à prendre un rouge. Ce (dimanche) soir, les deux fautes sont dans ce cadre-là et je pense que c’est surtout dommage de les avoir faites puisque la première est la conséquence d’une mauvaise maitrise du ballon, et la deuxième se joue à une minute de la fin du match."

Avec deux centraux en moins à Bergerac, Sage va devoir bricoler autour de Dejan Lovren, de retour de suspension, Adryelson, fraîchement arrivé à l’OL, et le prometteur mais jeune Mamadou Sarr.