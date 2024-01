David Friio peste contre l’arbitrage après Le Havre - OL (3-1)

Présent au Stade Océane ce dimanche, David Friio n’a que peu goûté aux décisions de Gaël Angoula. Le directeur sportif de l’OL regrette que les sanctions ne soient pas les mêmes d’un match à l’autre.

Il n’a pas fallu longtemps à David Friio pour se présenter en zone mixte ce dimanche soir en Normandie. Quand l’OL manquait d’une voix après les matchs, le directeur sportif occupe désormais ce terrain, même s’il n’interviendra médiatiquement pas à tous les matchs. Seulement, après la défaite lyonnaise face au Havre (3-1), Friio avait des choses à dire et notamment sur l’arbitrage. À l’image de la prestation lyonnaise, Gaël Angoula n’a pas été au rendez-vous de cette rencontre.

Si les rouges de Jake O’Brien et Duje Caleta-Car n’ont finalement rien de vraiment scandaleux, ce sont plutôt les décisions qui n’ont pas été prises qui ont déclenché la colère de David Friio. Ce dernier ne digère toujours pas le penalty non sifflé à l’OL au quart d’heure alors que le score était encore nul. « À la 15e minute, il y a un tacle non maitrisé sur Mata. Le défenseur prend bien la balle, mais sur sa lancée, il arrive à fond sur la cheville de Clinton. Normalement, ça fait rouge et penalty. Quand on sait qu’Opéry fait une passe décisive et marque un but en lucarne dans la suite du match", a regretté le directeur sportif dans des propos rapportés par nos confrères du Progrès.

"Le même scénario à Rennes samedi et pas la même décision"

David Friio n’est pas le seul surpris par ces décisions. Il y a bien évidemment les joueurs, mais aussi John Textor. Même loin de la Normandie, le propriétaire américain a suivi la rencontre et était très remonté, tout en se questionnant sur la nomination d’un arbitre né dans la ville portuaire… Sur ce point, le club aurait peut-être dû réagir plus rapidement et avant le match.

Toutefois, Textor a dû bondir de son siège au moment où la VAR a décidé de ne pas accorder un deuxième penalty sur une déviation de la tête de Corentin Tolisso. "Il y a cette action juste avant la mi-temps avec une balle déviée au premier poteau et qui est arrêtée de la main par un Havrais, a poursuivi David Friio. À Rennes, il y a eu la même situation et la décision n’a pas été la même à un jour d’intervalle. À un moment donné, il faut se faire respecter par le scénario qui n'est pas le même. Si on joue à 11 contre 10 à la 15e minute et qu’on a un penalty, ce n’est pas du tout le même scénario."

Finalement, l’OL repart avec une défaite dans la besace et deux défenseurs centraux exclus.