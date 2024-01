Dimanche, sur la pelouse du Havre (3-1), l’OL n’a cadré que deux tirs. Le contexte n’a pas aidé, mais David Friio a confirmé que des recrues offensives sont espérées avant le 31 janvier.

Le sujet avait déjà été pointé du doigt avant même le déplacement en Coupe de France face à Pontarlier. Avec les seuls Diego Moreira, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette, Pierre Sage avait eu des solutions plus que limitées contre le club de National 3. Cela avait malgré tout suffi pour se qualifier. Depuis, Malick Fofana a débarqué entre Rhône et Saône et a fait ses débuts avec l’OL dimanche contre Le Havre. Toutefois, on ne peut pas mettre tous les espoirs offensifs lyonnais sur un jeune de 18 ans qui vit sa première expérience à l’étranger.

Deux tirs cadrés contre Le Havre

Tandis que le mercato va basculer dans sa deuxième quinzaine, le club lyonnais serait bien avisé de recruter. Il y a les pistes Arnaut Danjuma et Saïd Benrahma mais c’est avant tout le statu quo. Afin de ne pas se faire surprendre, la cellule de recrutement a activé des plans B et espère boucler des arrivées d’ici au 31 janvier. "On a pour but d’avoir des entrées offensives. Il reste une quinzaine de jours pour enregistrer de nouvelles recrues, nous travaillons d’arrache-pied, a assuré David Friio qui était accompagné de Matthieu Louis-Jean et Laurent Prud’homme en Normandie. […] C’est une mission sauvetage. Tant qu’on n’aura pas la tête hors de l’eau, on continuera de se battre, mais après cette trêve hivernale, nous n’étions pas sauvés. On va essayer de construire un effectif pour mener à bien cette mission."

La défaite contre Le Havre (3-1) a également mis en lumière que le secteur offensif n’était pas le seul où il faudra recruter cet hiver…