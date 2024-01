OL - Mercato : Malick Fofana s’engage jusqu’en 2028

Après Lucas Perri et Adryelson, l’OL tient sa troisième recrue de l’hiver. Ce mercredi, le club lyonnais a annoncé l’arrivée du jeune Malick Fofana (18 ans) jusqu’en 2028. Le transfert a coûté 17 millions d’euros hors bonus.

Et de trois ! Dix jours après l’ouverture du marché des transferts, l’OL tient son troisième renfort cet hiver. Ce mercredi, le club lyonnais a officialisé la venue de Malick Fofana en provenance de La Gantoise. À 18 ans, le jeune ailier belge va connaitre sa première expérience à l’étranger avec une certaine pression. En effet, pour devancer la concurrence venue de Bundesliga et de Premier League, l’OL n’a pas hésité à mettre les moyens pour s’attacher les services de Fofana. Afin de le faire signer jusqu’en juin 2028, John Textor a envoyé un chèque de 17 millions d’euros à La Gantoise auquel pourraient s’ajouter des bonus à hauteur de cinq millions d’euros et un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. Après Lucas Perri et Adryelson en fin de semaine dernière, Malick Fofana devient donc la troisième recrue hivernale pour Pierre Sage.

Une solution offensive en plus pour Sage

Considéré comme l’un des meilleurs espoirs belges, le joueur de poche (1,69m) vient renforcer un certain offensif démuni en ce début d’année 2024. Avec les départs de Tino Kadewere et Jeffinho ainsi que ceux à la CAN 2024 de Mama Baldé et Ernest Nuamah, Pierre Sage n’avait que des solutions limitées à Pontarlier (Cherki, Lacazette, Moreira). Il en aura une supplémentaire dimanche sur la pelouse du Havre même s’il va falloir une période d’acclimatation à Fofana, capable de jouer à plusieurs postes, pour se fondre dans son nouvel environnement. Quoi qu’il en soit, cette arrivée de l’ancien du KAA La Gantoise montre que la cellule de recrutement a choisi de travailler dans l’ombre puisqu’aucune rumeur sur Malick Fofana n’avait filtré ces dernières semaines.