Textor prêt à vendre ses parts à Crystal Palace ?

Propriétaire majoritaire de l’OL, Botafogo et Molenbeek, John Textor n'a pas le même pouvoir de décision à Crystal Palace. Le patron d’Eagle Football réfléchirait à revendre ses 45% de parts dans le club anglais.

Ce n’est pas la première fois que la rumeur pointe le bout de son nez. Même John Textor avait laissé planer le doute il y a quelques mois au moment de parler de sa participation à Crystal Palace. Malgré 45% des parts du club, l’Américain, via sa holding Eagle Football, voit son pouvoir de décision être limité avec l’alliance Steve Parish, Josh Harris, David Blitzer à côté. Même si investir dans un club anglais a tout pour être attractif, John Textor réfléchirait à vendre ses parts d’après The Indépendant. Des discussions internes auraient d’ailleurs commencé depuis deux semaines, bien qu'elles en soient encore à un stade précoce et qu'aucune négociation formelle n'ait encore été entamée avec des parties extérieures.

Aucune banque n'a encore été mandatée

Propriétaire de l’OL, de Molenbeek et de Botafogo, trois clubs dans lesquels il est majoritaire, John Textor souhaite créer une véritable synergie entre les clubs à coup d’échanges, etc. On l’a vu avec Lucas Perri et Adyrelson dernièrement, avec les nombreux joueurs lyonnais partis du côté de Bruxelles ou encore Jake O’Brien débarqué entre Rhône et Saône depuis Crystal Palace. Pour le moment, le projet de vente des 45% de parts de l’Américain chez les Eagles n’en est qu'à ses débuts. Aucune banque n'a encore été mandatée pour entamer le processus. Toutefois, cela pourrait entraîner pas mal de changements dans le club anglais, mais aussi la galaxie Eagle Football qui pourrait se tourner vers un autre club de Premier League.