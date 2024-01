OL : Deschamps ironise sur l’absence de Lyonnais chez les Bleus

Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, lors de son audition en novembre 2023 (Photo by BERTRAND GUAY / AFP)

Présent à Lyon pour l’opération Pièces Jaunes, Didier Deschamps a été interpellé sur l’absence des joueurs de l’OL en équipe de France. Sur le ton de l’humour, le sélectionneur a appelé les Lyonnais à "se mettre au niveau".

Une foule s’est déplacée Place des Célestins pour sa venue ainsi que celle de la Première Dame Brigitte Macron. Dans le cadre du lancement de l’opération 'Pièces Jaunes' dont il est le parrain cette année, Didier Deschamps a posé ses valises à Lyon pour quelques heures. Le sélectionneur a pu voir sa cote de popularité entre Rhône et Saône avec un bain de foule aux côtés de Grégory Doucet, maire de la Ville de Lyon.

Malgré l’opération caritative, le foot n’est jamais bien loin et la venue de Deschamps a donné lieu à une scène pour la moins cocasse. Présent dans un stand dans le 2e arrondissement lyonnais, Didier Deschamps a vu un des artisans lui demander pourquoi il y avait si peu de joueurs de l’OL chez les Bleus et s’il avait un problème avec les Lyonnais.

La présence d'un Lyonnais en Bleus remonte à novembre 2021

Une phrase qui a fait sourire l’ancien coach de l’OM qui s’est malgré tout permis de lancer une petite pique sur le ton de l’humour en disant que les joueurs lyonnais n’avaient qu’à "être au niveau". Cette petite phrase, Alexandre Lacazette a dû moyennement l’apprécier, même s’il s’est fait une raison pour les Bleus. Néanmoins, avec son statut de deuxième meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, le capitaine de l’OL espérait pourtant avoir fait ce qu’il fallait pour avoir une nouvelle chance.

Peine perdue puisque pour retrouver la trace d’un élément évoluant entre Rhône et Saône, il faut remonter au 16 novembre 2021 lors d’un succès 0-2 en Finlande dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Léo Dubois avait alors disputé la rencontre. Depuis ? Plus rien, tandis que Malo Gusto et Castello Lukeba ont connu leur première après avoir quitté le club lyonnais durant l’été…