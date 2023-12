À son avantage à l’OL et à Arsenal, Alexandre Lacazette a vécu une histoire compliquée avec l’équipe de France. L’attaquant français estime que sa non-participation à la Coupe du monde 2018 est sa plus grande déception en Bleus.

Meilleur buteur et meilleur joueur de Ligue 1 en 2015, Alexandre Lacazette a réussi au fil des années à se faire un nom au sein du championnat de France. Revenu à l'été 2022 à l’OL après cinq ans à Arsenal, l’attaquant français a livré une saison de haute volée lors du dernier exercice, finissant juste derrière Kylian Mbappé au classement des buteurs. Bien que portant la formation lyonnaise sur ses épaules, Lacazette n’a pas retrouvé grâce aux yeux de Didier Deschamps qui n’a plus fait appel à ses services depuis novembre 2017.

Réserviste à la Coupe du monde 2014 puis à l’Euro 2016 en France malgré des saisons réussies individuellement, le capitaine lyonnais a vécu une histoire contrastée avec les Bleus. S’il n’a pas pris sa retraite internationale, Alexandre Lacazette s’est fait une raison. "La sélection, ce ne sont plus les 23 meilleurs joueurs français. C’est un groupe qui cohabite ensemble et qui peut gagner des choses, a-t-il lâché dans une interview pour Oh My Goal. J’ai compris maintenant."

Un doublé contre l'Allemagne en novembre 2017

N’allant pas jusqu’à parler d’injustice, le Lyonnais confirme malgré tout qu’il y a de "la déception" au moment de regarder son parcours en équipe de France. Sélectionné à seize reprises, Alexandre Lacazette ne participera jamais à un tournoi important avec les Bleus, n’ayant "jamais eu de coups de fil pour expliquer ma non-sélection à l’Euro 2016 par exemple". Pourtant, à l’image de Samuel Umtiti, Corentin Tolisso et Nabil Fekir, le "Kid de Mermoz" aurait pu être de l’épopée victorieuse en 2018. Il avait mis toutes les chances de son côté.

En novembre 2017, il claque un doublé en amical contre l’Allemagne (2-2), une performance qui restera comme sa dernière en sélection. De quoi laisser des regrets. "Ma plus grosse déception ? 2018 plus que 2016, car il y a les copains de l’OL, que je mets un doublé contre une grande nation quelques mois avant. Ça ne sert plus à rien d’espérer après ce Mondial." À 32 ans, Alexandre Lacazette s’est désormais fait une raison.