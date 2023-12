Horan de retour, Bacha absente pour Fleury - OL

Pour son dernier match de l’année en championnat, l’OL se déplace à Fleury samedi (13h30). Dans l’optique de viser le 11 sur 11 sur la phase aller, Sonia Bompastor peut compter sur le retour de Lindsey Horan.

Trois sur trois en Ligue des champions, dix sur dix en D1 féminine. La première partie de saison de l’OL féminin est parfaite, mais elle ne le sera complètement que le 22 décembre si les Fenottes prennent le dessus sur Fleury et Brann. Avant de penser aux festivités de Noël et de prendre un repos bien mérité pendant quelques jours, les joueuses de Sonia Bompastor ont encore deux matchs à disputer, un dans chaque compétition.

La phase aller du championnat se refermera samedi en milieu d’après-midi pour les Lyonnaises avec le déplacement en Île-de-France pour la 11e journée. Auteur d’un sans-faute depuis le début, l’OL compte bien pousser la perfection jusqu’au bout. Pour ce troisième rendez-vous en huit jours, Sonia Bompastor peut avoir le sourire. Si Eugénie Le Sommer et Vicki Becho sont toujours absentes du groupe lyonnais pour ce déplacement, Lindsey Horan est bien de la partie, au contraire de Selma Bacha, ayant pris quelques coups contre Brann.

Belhadj et Sangaré avec la réserve

L’entraîneure lyonnaise avait avancé que la blessure à la cheville ne laisse présager rien de bon pour Horan, on l’imaginait mal prendre le moindre risque dans cette fin d’année alors que la trêve n’arrive que dans quelques jours. Présente à l'entraînement ce vendredi, l'Américaine nous a donc fait mentir. Pour affronter Fleury (13h30), c’est avec ce retour que l’OL va se présenter samedi à Bondoufle sur la pelouse du stade Robert Bobin. Bompastor a retenu 18 joueuses pour ce match et deux joueuses présentes mercredi en Ligue des champions quittent donc le groupe. Les deux concernées sont Féérine Belhadj, qui gardera le but lyonnais avec la réserve, tout comme Wassa Sangaré, qui a fait ses débuts en pros lors de la dernière journée contre Lille.

Le groupe de l’OL contre Fleury : Benkarth, Endler - Carpenter, Gilles, Mbock, Morroni, Sombath, Renard - Däbritz, Damaris, Horan, Majri, Marozsan, Oillic, Swierot, Van de Donk - Diani, Hegerberg