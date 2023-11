Nabil Fekir avec le Real Betis contre le FC Séville (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en février dernier, Nabil Fekir voit enfin le bout du tunnel. Le meneur va faire son retour dans le groupe du Real Betis ce week-end.

Il n’est plus à l’OL depuis quatre ans, mais la nouvelle va forcément permettre d’observer des sourires sur les visages des supporters lyonnais. Ayant toujours une vraie sympathie pour Nabil Fekir, les Lyonnais peuvent se réjouir de l’annonce faite par Manuel Pellegrini et le Real Betis ce vendredi. Le club andalou a confirmé le retour de Fekir dans le groupe sévillan pour la réception du Real Majorque ce samedi (16h15). Une bonne nouvelle puisque le meneur français était absent depuis 245 jours.

245 jours d'absence

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 27 février dernier lors d’un match contre Elche, Nabil Fekir était depuis sur le flanc. Ayant notamment connu un léger contretemps dans sa rééducation, l’ancien capitaine de l’OL retrouve donc une formation qui est à son avantage en ce début de saison, que ce soit en Liga ou en Ligue Europa. Septième du championnat espagnol, le Real Betis fait la course en tête dans son groupe en Europe et va donc pouvoir compter sur un élément offensif de plus. Même si après une absence aussi longue, la patience reste de miser pour Nabil Fekir, déjà victime d’une rupture du ligament droit en septembre 2015.