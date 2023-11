L’OL continue sa restructuration de la cellule de recrutement

Arrivé il y a six mois à la tête de la cellule de recrutement de l'OL, Matthieu Louis-Jean continue d’imposer sa patte. Trois nouveaux recruteurs vont arriver pour remplacer les départs de Michel Rouquette, Alexandre Jeannin et Alain Cavéglia, annoncé par Olympique-et-Lyonnais.

En attendant la nomination d’un nouveau président exécutif, d’un nouveau directeur général et d’un possible directeur sportif, l’OL bouge au sein de la cellule de recrutement. Comme indiqué lundi sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", Matthieu Louis-Jean commence petit à petit à imposer sa patte dans le fonctionnement de cette cellule. Trois départs ont été actés au sein du club ces derniers jours comme l’a écrit Olympique-et-Lyonnais avec la fin des contrats de Michel Rouquette, Alexandre Jeannin et Alain Cavéglia. Ces séparations vont forcément entraîner des arrivées et sur ce point-là, John Textor semble avoir donné carte blanche à Matthieu Louis-Jean.

Trois arrivées pour trois départs

Il y a trois semaines, Mickaël Marques, alias MyckiMFootball sur X (anciennement Twitter), a annoncé son arrivée dans le département du recrutement comme "Technical Scout". Il n’est plus la seule arrivée au niveau du scouting comme l’a avancé L’Équipe ce vendredi. Après Benjamin Charrier cet été, avec qui il a collaboré à l’OM, Louis-Jean va s’entourer de trois recruteurs qu’il connait bien pour avoir travaillé avec à Manchester United ou dans le club marseillais.

Dans les prochains jours, Mathieu Seckinger, Thomas Maurin et Omar Sciolla vont rejoindre la cellule de recrutement de l’OL en qualité de "Seniors Scouts". Tous trois auront des missions différentes avec des observations sur la Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni pour le premier cité, l’Espagne et le Portugal pour le second et enfin l’Afrique pour le dernier.