OM - OL : Lopes estime qu’un "cap a été franchi" dans la violence

Cinq jours après le report d’OM - OL, la formation lyonnaise s’est remise au travail pour préparer la venue de Metz. Néanmoins, Anthony Lopes ne s’attendait pas à vivre pareille violence dans sa carrière.

Présent dans le groupe professionnel depuis maintenant une décennie, Anthony Lopes en a connu des désillusions. Qu’elles soient sportives ou extra sportives. Il a connu la triste soirée de 2017 au Parc OL contre Besiktas, le lancer de bouteille sur Dimitri Payet, mais il n’avait jamais vu la violence atteindre un tel seuil, comme ce fut le cas dimanche à Marseille. Ce n’est pourtant pas la première fois que le portier lyonnais voit le bus être caillassé, mais avec la blessure de Fabio Grosso, ces actes ont dépassé la limite.

"Quand on est footballeur, on ne s’imagine pas vivre des choses pareilles et ça a été beaucoup trop loin, a regretté Lopes ce vendredi en conférence de presse. Un cap a été plus que franchi, il n’y a qu’à voir l’état physique du coach. On ne s’en est pas rendus compte tout de suite parce qu’il est allé rapidement se faire soigner. Il n’était pas de suite avec nous dans le vestiaire, mais en le voyant, on s’est dit que ça avait dépassé les bornes."

"Des souvenirs qui resteront marqués à vie"

Avançant qu’il y a un "mélange de colère, de tristesse, de déception" de ne pas avoir pu jouer un Olympico à cause de "bêtises intolérables" de certains individus, y compris dans le parcage lyonnais avec des "gestes condamnables", Anthony Lopes estime malgré tout que les joueurs sont rapidement passés à autre chose pour tenter de trouver le bon remède en vue de Metz.

Revenus à l’entraînement mardi, les Lyonnais ont eu "besoin de se recentrer sur le travail, de retourner au boulot et de retaper dans le ballon comme meilleur des remèdes. Ces souvenirs resteront marqués à vie, j’ai connu des situations avant mais jamais à ce niveau de gravité. Quelque chose de très difficile à vivre, que ce soit collectivement et personnellement." Et si dans son malheur, l’OL avait réussi à activer un déclic collectif ? Anthony Lopes en est convaincu, mais il faudra encore que la vérité du terrain le confirme dimanche à Décines.