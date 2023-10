Les incidents survenus à Marseille vont forcément laisser des traces. À l'OL de s'en servir en s'appuyant dessus et lancer une bonne dynamique.

Le premier jour du reste de leur vie. Ce mardi, les joueurs de l'Olympique lyonnais vont retrouver leurs terrains d'entraînement, deux jours après les incidents survenus aux abords du Vélodrome. L'attaque du car, la sérieuse blessure de Fabio Grosso et les longs instants d'attente qui ont suivi vont marquer les esprits pour les prochaines échéances de l'OL. Ce groupe n'en avait déjà pas besoin au vu de son manque de confiance, mais doit savoir s'en servir pour enfin lancer sa saison.

Des leaders retrouvés

Dimanche soir, dans l'immense imbroglio marseillais, John Textor a assuré à la presse que ses joueurs voulaient affronter l'OM, avant de se rétracter devant l'état de leur entraîneur. Dans un élan de fierté, le propriétaire de l'OL a tiré son chapeau à Alexandre Lacazette : "Je suis très fier de notre capitaine, c’était très émouvant." Dans une période où l'Olympique lyonnais se cherchait des leaders, ils semblent avoir refait surface dans une scène chaotique.

Si Fabio Grosso et son groupe se seraient bien passés de cette attaque, celle-ci peut tout de même avoir débloqué une situation alors au point mort. Quelques jours après avoir cherché une taupe au sein de son effectif, l'entraîneur de l'OL a pu apercevoir la solidarité des siens. Sortis des vestiaires comme un seul homme, les Gones sont allés remercier les supporters ayant fait le déplacement, laissant derrière eux les réprimandes reçues par ces mêmes ultras après la débâcle contre Paris.

L'art de rebondir

Désormais, il va falloir que ces leaders permettent à l'ensemble du club de remonter une pente raide. En plus d'Alexandre Lacazette, d'autres cadres comme Corentin Tolisso ou Anthony Lopes, habitués aux chauds déplacements des Olympicos, devront se montrer à la hauteur. Même s'ils n'ont jamais connu de situation aussi critique sous le maillot de l'OL, les hommes d'expérience ont désormais la responsabilité d'un groupe qui ne demande qu'à rebondir.

Entre optimisme et ironie, certains ont estimé qu'un match annulé contre l'OM permettait au moins de ne pas perdre une semaine supplémentaire. Ça repousse aussi à plus loin la première victoire de la saison. Dès ce mardi, les joueurs de l'Olympique lyonnais vont remettre la main à la pâte pour (re)lancer la quête vers ce succès tant attendu. Un goût de revanche pourrait se ressentir à l'entraînement du jour. Utilisé à bon escient, celui-ci peut permettre à l'OL de retrouver le chemin de la victoire. Dans un calendrier démentiel où les hommes de Fabio Grosso iront à Rennes, Lens et Monaco, un blocage persistant pour être fatal.