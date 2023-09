OL : "On ne demande qu'à chanter vos noms avec amour"

Après la gifle reçue face au PSG (1-4), le capo des Bad Gones a tenu à adresser un long discours aux joueurs de l'OL après le match.

Quelques minutes après le coup de sifflet final et la défaite face au club de la Capitale, les joueurs de l'OL ont reçu un message de la part du virage nord. Micro en main, le capo des Bad Gones s'est exprimé. En toute franchise : "À vous, l'effectif de l'OL 2023-2024. Le message s'adresse à ceux qui assument être des cadres du vestiaire. Le message est clair : ils n'ont plus le droit de se taire. Vous êtes ceux qui portent le maillot de l'OL. D'autres avant vous l'ont porté, purifié ce maillot. Vous n'avez pas le droit de le salir !"

Avant de poursuivre : "Maintenant le mercato est terminé, l'effectif est là, nous, on ne demande qu'une chose : être à vos côtés. Mais il faut que vous le méritiez."

Relever la tête au plus vite

Avec ce troisième revers en quatre matchs de championnat, l'OL occupe à l'heure actuelle la dernière place au classement (18ᵉ) avec seulement un point au compteur. Muets et le corps pantois, les hommes de Laurent Blanc ont continué à écouter les mots forts prononcés par le virage nord.

"On ne demande qu'à chanter vos noms avec amour, pas comme on a chanté ceux des trois petites sxxxxxx (Gusto, Lukeba et Barcola) qui ont quitté notre club ces derniers mois." Avant de conclure : "Si on doit prendre des pilules, que ce soit la tête haute. Allez l'OL !"

Place désormais à la trêve internationale avec des joueurs appelés en sélection (Tagliafico, Cherki, Kumbedi,...) avant le prochain match face au promu havrais, le dimanche 17 septembre (20 heures 45).