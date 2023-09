OL - PSG : accueil glacial pour Bradley Barcola

Bradley Barcola à l’échauffement lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Quatre jours après avoir quitté l’OL, Bradley Barcola fait son retour ce dimanche au Parc OL. Les groupes de supporters lui ont réservé un accueil des plus frais…

Il devait très certainement s’y attendre mais peut-être pas dans de telles proportions. Quatre jours après avoir mis les voiles vers le PSG, Bradley Barcola fait son retour ce dimanche au Parc OL et les supporters n’ont pas oublié ce qu’il s’est passé quelques jours plus tôt. Au moment de l’entrée des joueurs parisiens, les deux groupes de supporters ont entonné des chants contre leur ancien joueur alors que ce dernier n’était même pas encore sur la pelouse. Ces chants hostiles ont redoublé d’intensité au moment de l’arrivée de Barcola accompagné par Layvin Kurzawa et les autres remplaçants du PSG.

A ces cris du coeur et ce sentiment de trahison d’un enfant du cru, une banderole a été déployée par le Virage Nord et des Bad Gones avec un message qui n’avait pas besoin de traduction "Quitter votre club pendant la tempête, vous êtes des m*****". Une banderole qui s’adressait aussi bien à Bradley Barcola qu’à Castello Lukeba, ayant mis les voiles vers le RB Leipzig. Sauf que le défenseur central n’est pas prêt de remettre les pieds au Parc OL et de l’eau aura coulé sous les ponts d’ici là… De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas...