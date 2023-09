L'OL s'incline contre le PSG et est bon dernier (1-4)

Ainsley Maitland-Niles et Corentin Tolisso face à Ousmane Dembélé lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Dans une rencontre presque à sens unique, l’OL s’est lourdement incliné contre le PSG. Après quatre journées, l’OL est bon dernier du championnat et le mal semble très profond…

On craignait le pire pour l’OL avec ce début de saison raté et la réception du PSG. On n’a pas été déçu. Enfin si vu l’ampleur du score, mais personne ne donnait cher de la peau lyonnaise face aux champions au titre. C’est peut-être triste à dire, mais la hiérarchie a été respectée ce dimanche soir au Parc OL (1-4) et dans les grandes largeurs. Pourtant, le PSG n’a pas donné l’impression de forcer, mais dans le combat que souhaitait instaurer John Textor au moment de sa prise de pouvoir avec le club parisien, il y a désormais bien plus qu’une classe d’écart entre les deux formations.

Forcément, le constat à chaud est probablement sous le coup de l’émotion et de la déception, mais cet OL fait peine à voir. Il y a bien eu des séquences très intéressantes, notamment dans le pressing haut qui a permis aux Lyonnais d’avoir des belles situations de buts, mais défensivement, on a clairement eu l’impression de voir des enfants affronter des adultes. Et ce n’est pas l’insouciance de la jeunesse qui a pris le dessus, mais bien ces erreurs. Depuis le début de la saison, l’OL se fait punir par ses propres erreurs et ce choc n’a pas dérogé à la règle. Et ce dès la 2e minute.

Des erreurs défensives de débutants...

Trop lent dans son mouvement, Corentin Tolisso a vu Vitinha lui chiper le ballon et se faire faucher par le capitaine lyonnais dans la surface. L’OL n’avait déjà pas besoin de ça, mais en voyant Kylian Mbappé tromper Anthony Lopes d’entrée, la formation lyonnaise s’est mise des bâtons dans les roues toute seule. Et ça n’a été que le début du festival de fautes grossières. Comment à ce niveau de compétition, l’OL peut-il se faire transpercer aussi facilement dans l’axe du terrain ? Cela reste un mystère depuis le début de la saison et Laurent Blanc n’a toujours pas trouvé la solution et ne la trouvera peut-être jamais tant il semble encore plus fragilisé après cette défaite.

Tolisso traîne son passé flamboyant comme un boulet et ce ne sont pas les relances plein axe de Diomandé sur deux buts parisiens qui ont arrangé les affaires de l’OL. Le PSG, à la recherche d’un premier succès à l’extérieur, n’en demandait pas tant. Avec les fusées Mbappé, Dembélé et le sang-froid d’Asensio, le club parisien a mené 4-0 à la mi-temps presque sans forcer avec quatre buts sur ses cinq premiers tirs cadrés. Il a bien eu des sueurs froides sous les coups de reins de Nuamah et les crochets de Cherki mais Donnarumma a maintenu le navire qui pouvait tanguer sur des frappes lyonnaises (30e, 33e, 46e).

L'OL lanterne rouge...

Laurent Blanc a bien essayé de changer de système à la pause avec l’entrée de Mama Baldé et un 3-5-2, mais le mal était fait depuis bien trop longtemps. Dans une seconde période où seul l’orgueil des joueurs lyonnais était attendu pour sauver a minima l’honneur, l’OL a réussi à le faire sur un penalty de Tolisso (73e), qui ne changera rien à sa prestation générale ni à celle de son équipe. Au soir de cette 4e journée de Ligue 1, l’OL est plus que jamais la lanterne rouge du championnat et la trêve internationale qui s’annonce risque d’être très longue. Mais aussi potentiellement celle de changements…