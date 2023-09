OL – PSG (1-4) : Nuamah, une éclaircie dans la zone de turbulence

Lors de la large défaite contre le PSG (1-4), dont Laurent Blanc, pourrait ne pas sortir indemne, la jeune recrue, Ernest Nuamah a montré de belles dispositions. Retrouvez le Flop et le Top de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.com

Flop : Blanc, une position très fragilisée

"Quand un entraîneur ne gagne pas, il est en danger et sous pression. C'est la norme de notre métier. Point. On vit avec les résultats et s'il n'y en a pas, on est sous pression." Ces propos signés Laurent Blanc résonnent fortement. Et prennent encore plus de sens après une énième désillusion (3 défaites et 1 nul en 4 matchs). Certes, il s’agissait en face du PSG, mais comme depuis le début de la saison, l’entraîneur lyonnais n’a pas trouvé de solutions. Un aveu de faiblesse.

Après avoir été recadré – même s’il a démenti – par sa direction par rapport à ses phrases polémiques en conférence de presse, la position de Laurent Blanc est très fragilisée. Le technicien lyonnais a pris 1,53 point par match avec l'OL en L1 (49/32). Soit la plus faible moyenne parmi les entraîneurs à 30 matchs minimum avec le club lyonnais dans l'élite depuis Guy Stéphan en 1996 (1,27). Et, pour enfoncer le clou, après 4 journées, l’OL est bon dernier de L1.

L'@OL compte 1 point après 4 journées de @Ligue1UberEats cette saison. Le plus faible total de son histoire dans l'élite à ce stade de la compétition. #OLPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) September 3, 2023

Top : Ernest Nuamah s'illustre déjà

Dans le marasme lyonnais (1-4), c’est un joueur de 19 ans qui a fait forte impression dimanche soir. Pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs, Ernest Nuamah a montré plus de choses que Jeffinho en huit mois. C’est un euphémisme. Au niveau de l’envie, dans ses prises balle, dans la vitesse d’exécution… En 75 minutes, l’international ghanéen, adoubée par Michael Essien, a montré qu’il avait des qualités certaines. Une aisance balle au pied incontestable.

Dans la semaine avant cet OL-PSG (1-4), la nouvelle recrue rhodanienne avait déjà impressionné à l'entraînement ses coéquipiers. Il a appliqué les mêmes ingrédients en compétition sur le pré du Parc OL. Reste à savoir si les partenaires d'Ernest Nuamah vont emprunter le même chemin indiqué par l'ailier gauche ou continuer à sombrer dans la médiocrité.