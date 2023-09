OL - Santiago Cucci : "Le club est au-dessus de tout"

Après le revers de l'OL face au PSG (1-4), Santiago Cucci s'est présenté à la presse. Le président exécutif lyonnais n'a pas totalement convaincu notamment sur l'avenir de Laurent Blanc, mais en a profité pour glisser un petit tacle aux joueurs formés à l'OL ayant quitté le club durant l'été.

Quel est le sentiment après une telle défaite (1-4) ?

Santiago Cucci : Frustré, déçu, on est clairement dans le dur. Ce n’est pas facile. Je voudrais remercier les supporters qui ont été très bons avec nous ce (dimanche) soir. La trêve va nous faire du bien pour travailler le projet parce que ce n’est pas un projet sur le court terme. Ça va prendre du temps, on ne va pas tout changer en six semaines. On avance et on va s’améliorer pour continuer et porter haut ce maillot.

Comprenez-vous l'agacement et la réaction des supporters ?

Ils ont raison, je serais à leur place, je serais comme eux. Moi-même, je suis frustré donc c’est normal qu’ils exigent qu’on mouille ce maillot, qu’on se batte pour cet écusson. Ils ont complètement raison au même titre que notre projet est basé sur la formation et quand on sort du centre, ce n’est pas pour rester deux ans au club. On reste comme les grands illustres auparavant. On reste, on est fier du maillot et après, on va faire une carrière européenne, il n’y a pas de problème.

Comment peut-on sortir de cette spirale ?

Il y a des joueurs d’expérience, qui ont déjà rebondi dans leur carrière et qui vont faire en sorte qu’on soit meilleur dans le futur.

"Le projet met un peu de temps à démarrer"

Peut-on dire que l'OL est dans une crise sportive ?

Crise sportive ? Je ne crois pas qu’il y en ait. Je crois surtout que le projet met un peu de temps à démarrer et pour beaucoup de raisons. Il y a beaucoup d’extra-sportif, on a réussi à le gérer. Je ne vais pas m’attarder là-dessus parce que ce n’est pas une excuse, mais c’est un ensemble de situations qui n’étaient pas que sportives.

Le contexte autour du club a-t-il eu une influence sur le match ?

Cette semaine a été un cirque, on a parlé de beaucoup de choses et pas forcément de sport. Il y avait une coutume dans les 36 dernières années qui était de ne pas parler le jour du match pour ne pas influencer les joueurs et ce n’est pas ce qui s’est passé ce matin. Je ne vais pas revenir dessus parce que ce n’est pas une excuse, mais il faut avoir un peu de décence pour le bien du club et du projet.

Vous parlez d'un projet qui prend du temps, mais l'OL est dernier...

C’est bien le paradoxe de la situation. Il va falloir un peu de temps, pourtant on n’a pas le temps. Il y a la trêve, c’est bien parce qu’on va pouvoir se dire les choses et pouvoir accélérer sur le projet.

"Il faut un entraîneur qui entraîne"

Dire les choses avec Laurent Blanc également ?

Se dire les choses, il n’y a pas qu’avec Laurent Blanc. Il y a une équipe complète qui encadre, il y a aussi des joueurs qui jouent. On est tous dans le même bateau.

Son poste n'est donc pas en danger ?

Je ne vais pas vous répondre ce (dimanche) soir parce que ce n’est vraiment pas le sujet. On est vraiment sur le projet et ce qu'on va faire dans le projet. Bien sûr qu’il faut un entraîneur, mais un entraîneur qui entraîne. Je ne dis pas qu’il n’entraîne pas, mais j’ai dit que je ne voulais pas évoquer la situation de l’entraîneur.

Vous avez parlé des jeunes qui ne restent pas. Pourquoi avoir vendu Barcola ?

Le club est au-dessus de tout. On l’a vendu parce qu’il y avait aussi une envie de départ à côté de ça. On est ici pour jouer pour l’OL, avec envie, c’est ça le projet.

Est-ce que le chantier est plus important que ce que vous imaginiez ?

Je pense que le chantier est à la hauteur de ce qu’on pensait quand même. Je ne vais pas vous faire l’historique, mais ça fait tout de même trois saisons sur quatre que l’OL n’est pas en Coupe d’Europe, donc forcément, il y a des conséquences. Et quand vous voulez reprendre un projet avec des ambitions européennes, ça ne se fait pas en six semaines. Ça aurait pu se passer mieux, on est dans le dur, mais il y a la trêve qui arrive et on va travailler pour mieux revenir. Elle doit permettre de se relancer.