Après la défaite contre le PSG (1-4), l’OL est dernier du championnat, loin des ambitions de départ. Laurent Blanc avoue que l’objectif de la Ligue des champions n'est qu’un lointain désir actuellement.

Comme Bradley Barcola ou la direction, Laurent Blanc a, lui aussi, eu le droit à sa banderole dimanche soir à la mi-temps d’OL - PSG (1-4). Le Kop Virage Nord a envoyé un message au coach lyonnais, l’invitant "à démissionner" s’il n’avait plus l’envie de se battre. Bien qu’il ait été dans le vestiaire, Blanc a eu vent de cette banderole, mais n’a pas cherché à réagir plus qu’il ne faut dessus, peut-être de peur de dire des choses qui pourraient dépasser sa pensée. "Je ne vais pas parler de ça parce que je vais être un peu cru, a-t-il répondu en conférence de presse. Les supporters ont raison d'être déçus. Est-ce que je suis menacé ? Quand un entraîneur n'a pas de résultat, il est en danger. Donc ce soir après ce match, je ne suis pas dans une meilleure situation qu'avant."

Avec trois défaites en quatre matchs, la position de Laurent Blanc n’est clairement pas la plus confortable qui puisse exister. Il a sa part de responsabilité dans ce marasme, ne l’élude pas même s’il assure ne pas être sur le terrain et que "ce sont les joueurs qui ont la solution. Mon rôle est de leur dire la réalité". C’est pourtant lui qui couche le nom des joueurs sur la feuille de match et certains choix ne sont pas forcément les plus logiques.

4-0 à la mi-temps…

Message du KVN pour Laurent Blanc : « si tu n’a plus les c******* de te battre, démissionne » #OLPSG #OL pic.twitter.com/LoyVad74pG — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) September 3, 2023

Là n’est pas la question puisque l’OL est désormais dernier du championnat et pointe déjà très loin de l’Europe. Un objectif fixé par John Textor et qui semble aujourd’hui un lointain désir. "Ce (dimanche) soir, non, on ne peut pas parler de Ligue des champions. Si on veut honorer un objectif européen, on a vraiment beaucoup de travail. Quand on est dernier, c'est qu'il y a un problème et il faut le déterminer et on en discutera à partir de mercredi, après deux jours de repos. Il faudra dire la vérité. S'il y a vraiment un problème, de personne, de façon de jouer, on verra."

À Lyon, l’heure sera encore à la discussion dans cette trêve internationale. Cela fait des semaines et des mois que ce discours est tenu sans en voir les effets. Rien ne dit que ça changera pour ce nouveau débat prévu.