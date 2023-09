OL - Corentin Tolisso : "J’aide le PSG à rentrer dans ce match"

Auteur du but pour l’honneur dimanche soir, Corentin Tolisso a avant tout entré l’OL vers le fond avec son penalty concédé dès la 2e minute. Le capitaine lyonnais avoue que ce n’est pas facile psychologiquement.

Bon dernier. Depuis dimanche soir, l’OL occupe une triste 18e place au classement de la Ligue 1 après son lourd revers contre le PSG (1-4). Il avait déjà connu cette position au début de la saison, mais avec cette 3e défaite en quatre matchs, le club lyonnais vient clôturer un début d’exercice catastrophique. Quand il avait des ambitions européennes, l’OL en est aujourd’hui bien loin et doit avant tout regarder vers le bas. "On le vit très mal d’être dernier. On a fait un mois d’août catastrophique, a avoué Corentin Tolisso après la rencontre. On est au plus bas, il faut se réfugier dans le travail. On a deux semaines pour préparer Le Havre avec un groupe qui sera assez complet comme on n’a pas beaucoup d’internationaux."

Huit buts encaissés en deux matchs à domicile

Se réfugier dans le travail, ce n’est pas la première fois que cette phrase a été prononcée dans les entrailles du Parc OL depuis plusieurs mois. Il faudra certainement bien plus que du travail pour effacer tous les manquements lyonnais dans ce début de saison. La déroute contre le PSG a une nouvelle fois mis en lumière les errements collectifs du club avec des erreurs individuelles qui coutent cher. Dimanche soir, Corentin Tolisso a apporté sa contribution avec ce penalty concédé après seulement deux minutes de jeu. "On avait bien préparé cette semaine et bien travaillé à l’entraînement, malheureusement le début du match et mon erreur font que j’aide Paris à mieux rentrer dans ce match et ça nous met beaucoup en difficulté. J’aurais pu faire beaucoup mieux, ne pas faire cette erreur et le scénario du match aurait pu être différent."

Dimanche soir, l’OL a pourtant eu des occasions de recoller au score, mais s’est heurté à Gianluigi Donnarumma. De l’autre côté, le PSG a fait preuve d’efficacité avec quatre buts sur cinq tirs cadrés en première mi-temps, un réalisme "qui ne doit pas arriver à domicile". Seulement après deux matchs à la maison, l’OL s’est déjà incliné deux fois avec huit buts encaissés. Loin, très loin de ce qui est attendu.