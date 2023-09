OL - Clinton Mata : "Il faut montrer qu’on est des bonhommes"

Après l'humiliation contre le PSG (1-4), Clinton Mata espère que l'OL va relever la tête après la trêve internationale.

Défaits ce dimanche face au PSG (1-4), les joueurs de l'OL sont bons derniers de Ligue 1 (18ᵉ). Battus pour la troisième fois en quatre rencontres, le club rhodanien ne vit pas le début de saison espéré. Dimanche soir, c'est le club de la Capitale qui a enfoncé encore un peu plus les Lyonnais dans la crise avec un Laurent Blanc de plus en plus menacé. Menés 4 buts à 0 à la mi-temps, les coéquipiers de Clinton Mata n'ont pas affiché leur meilleur visage face au champion de France en titre.

"Les 45 premières minutes, on n’a pas été au niveau tout simplement. Face à ce genre d’équipe, il faut être présent dès l’entame du match. En deuxième mi-temps, on a essayé de montrer un autre visage", a déclaré le latéral droit angolais. Une prestation qui a eu le don d'agacer les plus de 50 000 spectateurs présents au Parc OL. "Les supporters peuvent être frustrés, mais si on ne fait pas ce qu’il faut sur le terrain, ça ne changera rien", a ajouté le joueur de 30 ans.

"C'est à nous de trouver la solution"

Conscient des difficultés rencontrées depuis la reprise du championnat, Clinton Mata espère repartir de l'avant après la trêve internationale. "On doit trouver la solution aujourd’hui vu notre situation. La trêve va nous faire du bien pour retravailler certains points et bien revenir contre Le Havre."

"On a un effectif de qualité, mais c’est à nous de trouver la solution. Aujourd’hui, on doit surtout montrer de la personnalité. Je ne peux pas dire que c’est un manque de caractère, mais on est dans le dur et il faut montrer qu’on est des bonhommes", a-t-il ajouté. Les Rhodaniens sont donc attendus au tournant lors du prochain match face au promu havrais le dimanche 17 septembre (20 heures 45).