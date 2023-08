Bradley Barcola est un nouveau joueur du PSG. Le jeune ailier de 20 ans quitte l’OL et s'est engagé ce jeudi pour un contrat de cinq ans. Le club parisien a déboursé 45 millions d'euros, plus cinq de bonus.

C'est désormais officiel : Bradley Barcola est un nouvel attaquant du Paris Saint-Germain. Annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, le désormais ex-Lyonnais a rejoint ce jeudi le club de la Capitale pour un contrat portant sur les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2028. L'OL récupère en échange une indemnité de transfert de l'ordre de 45 millions d'euros (plus 5 de bonus). Après Castello Lukeba (Leipzig), l'international français Espoirs quitte à son tour son club formateur alors qu'il était sous contrat jusqu'en juin 2026.

L'OL fait le tri dans le secteur offensif

Après avoir signé son premier contrat professionnel en 2021, Barcola dispute ses premiers matchs au cours de la saison 2021-2022 (13 au total). Ce dernier crève l'écran durant l'exercice d'après avec 7 buts et 10 offrandes en 31 matchs toutes compétitions confondues (Ligue 1 et Coupe de France). Des performances qui ne passent pas inaperçues aux yeux du PSG. Chelsea et Barcelone étaient également dans le coup, mais le joueur a privilégié le projet parisien. Le départ de Barcola conjugué avec celui d'Amin Sarr (Wolfsburg) compense les arrivées de Mama Baldé et Ernest Nuamah.