OL - Mercato : Guido Rodríguez reste au Betis Séville

Guido Rodriguez lors du derby Betis – FC Séville (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Après plusieurs semaines de négociations, Guido Rodríguez a indiqué à l'OL qu'il ne rejoindra pas les rangs de l'effectif lyonnais.

La piste Guido Rodríguez s'est définitivement refermée ce jeudi pour l'OL. Alors que le club rhodanien avait tenté une ultime offensive dans la soirée de mercredi, le joueur et les dirigeants du Betis Séville ont décidé d'arrêter les discussions. Une information confirmée par le journaliste Pedro L. Gonzalez. Par ailleurs, le milieu de terrain de 29 ans a pris la décision de ne pas rejoindre les bords du Rhône pour raisons personnelles, et ce, malgré un accord avec l'OL sur un contrat de quatre ans depuis quelque temps. Un véritable coup de massue pour le club dirigé par John Textor, en recherche d'un numéro six dans l'entrejeu.

Une piste vers Baptiste Santamaria (Rennes) ?

De son côté, le Bosnien Rade Krunić (AC Milan) ne devrait également pas venir. Son coach Stefano Pioli compte absolument sur le joueur pour l'exercice 2023-2024. Un énième coup dur après l'échec du dossier Renato Tapia (Celta Vigo). Mais, l'OL aurait pris contact avec le Stade Rennais au sujet de Baptiste Santamaria, d'après L'Équipe. À quelques heures de la clôture du mercato, la cellule de recrutement de l'Olympique lyonnais va devoir s'activer pour tenter de trouver l'élément manquant au milieu de terrain.