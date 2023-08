OL - Mercato : Tagliafico répond aux rumeurs

Nicolás Tagliafico (OL) a réagi aux fausses annonces sur son mécontentement vis-à-vis du départ de Barcola au PSG.

Tagliafico calme le jeu. Alors que plusieurs médias annonçaient la colère du champion du monde argentin 2022 sur X (anciennement Twitter), le joueur a tenu à clarifier la situation. Bradley Barcola annoncé avec instance du côté du PSG, le défenseur latéral gauche ne comprenait soi-disant pas pourquoi l'OL bloquait son transfert et pas celui de l'ailier de 20 ans. Une situation qui serait mal passée à ses yeux. Mais, ce dernier évoque une fake news. Pour son 31ᵉ anniversaire aujourd'hui, Tagliafico se serait bien passé de ce genre de situation malvenue.

Sous contrat jusqu'en juin 2025

Courtisé par l'Ajax Amsterdam et Manchester United, Tagliafico fait toujours partie de l'effectif de l'OL. Concernant l'Ajax, la demande de salaire exigée par l'Argentin serait trop importante aux yeux des dirigeants du club néerlandais. Pour le club mancunien, l'OL demanderait une indemnité de transfert d'au moins 6 M€ (bonus compris) pour lâcher son défenseur. Arrivé entre Rhône et Saône l'été dernier pour une durée de trois ans, Laurent Blanc espère pouvoir compter sur Tagliafico avec son expérience auprès des plus jeunes et sa grinta sur le terrain.