Mercato : Barcola et l’OL, ça sent bientôt la fin

À quelques heures de la fin du mercato, l’avenir de Bradley Barcola risque de s’écrire loin de l’OL. Le jeune attaquant devrait rejoindre le PSG contre un chèque supérieur à 45 millions d’euros.

Il avait assuré que l’avenir se ferait avec les deux mais John Textor s’est plutôt manqué sur le coup en parlant de Castello Lukeba et Bradley Barcola. Il y a bien les intérêts individuels qui sont entrés en ligne de compte, mais en l’espace de quelques semaines, l’OL va perdre deux de ses meilleurs espoirs cet été. Mardi soir, le propriétaire du club lyonnais répétait encore que Bradley Barcola n’avait pas demandé à partir, mais en l’espace de 24h, il semblerait bien que la situation a évolué et pas dans le sens de son club formateur. Ce mercredi, le jeune attaquant aurait annoncé à Laurent Blanc son désir de rejoindre le PSG et qu’un accord contractuel avait été trouvé avec le club parisien. Sauf qu’il reste à convaincre l’OL de lâcher l’un de ses maillons forts de la saison dernière à seulement 48h de la fin du mercato.

45 millions d'euros offerts pour le moment

Si aucune offre n’était parvenue dans les fax de John Textor mardi soir, ce n’est plus le cas depuis mercredi, comme avancé par plusieurs médias. Le PSG aurait dégainé un chèque de 45 millions d’euros pour Barcola et cinq millionsde bons. Une somme qui aurait fini de convaincre l’OL. Les heures de Bradley Barcola au sein de son club formateur sont plus que jamais comptées puisqu’il serait attendu dès jeudi à Paris. Des pistes de remplacement ont d'ailleurs été activées en ce sens à l’OL. Après Castello Lukeba, ce serait un nouveau coup dur pour les supporters lyonnais, d’autant plus pour un départ chez un concurrent même si les deux clubs ne boxent plus dans la même catégorie. Le match de dimanche risque d’être spécial…