OL - Mercato : offre refusée pour Dodo Dokou (Smouha SC)

Pisté il y a quelques semaines, l'OL a vu son offre pour Dodo Dokou repoussée par le club égyptien de Smouha SC.

Dodo Dokou à l'OL, c'est visiblement mal parti. Proche de rejoindre les bords du Rhône à la mi-août, le jeune milieu de terrain béninois (19 ans) ne devrait en effet pas venir dans la capitale des Gaules. L'OL aurait transmis une indemnité de transfert proche de 500 000 euros au club de D1 égyptienne Smouha SC. Mais, cette dernière a été rejetée en raison de certaines clauses liées au contrat, selon le journaliste Ablam Gnamesso du média burkinabé Sportdrome.

Direction Molenbeek ?

Alors qu'un accord pour faire venir Guido Rodríguez (Betis Séville) commence à se faire long, c'est une nouvelle piste qui semble s'éloigner pour le coach Laurent Blanc, toujours désireux de trouver un numéro six au milieu de terrain. De son côté, le RWD Molenbeek était l'un des autres clubs intéressés à faire venir le Béninois. Dernièrement, le club partenaire de la galaxie Eagle Football a ramené Youssouf Koné, libéré de sa dernière année de contrat avec l'OL. Après Caçapa et Segui dans le staff technique et Florent Sanchez au milieu de terrain, c'est au tour de l'ex-défenseur de Lille de venir renforcer le club détenu par John Textor.