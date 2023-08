À un an de la fin du contrat du joueur, l’OL a décidé de résilier le bail qui le liait à Youssouf Koné. Libre, le latéral malien va rejoindre le RWD Molenbeek.

Le mercato XXL opéré durant l’été 2019 n’est désormais plus qu’un lointain souvenir à l’OL. La plupart des recrues à cette période ne sont dorénavant plus entre Rhône et Saône et un nouveau nom vient de s’ajouter à la liste. Le club lyonnais a annoncé la résiliation du contrat de Youssouf Koné après plusieurs semaines de négociations. De retour d’un prêt à Ajaccio, le latéral gauche n’avait pas pris part à la préparation du groupe professionnel et s’était maintenu en forme avec la réserve comme soufflé par le staff du groupe Pro 2. L’avenir de Koné n’était plus à l’OL avec un contrat qui se terminait en juin 2024, mais encore fallait-il trouver une solution…

Direction Molenbeek désormais

L’intérêt d’un club moldave fin juillet avait laissé espérer un départ "rapide" mais il a donc fallu attendre la dernière semaine du mercato pour voir l’OL se délester d’un nouveau gros salaire dans son effectif. Arrivé en juin 2019, Youssouf Koné aura joué en tout et pour tout 16 petits matchs avec le club rhodanien. Il n’avait plus porté le maillot lyonnais depuis le 3 décembre 2019, étant prêté depuis à droite à gauche. Désormais libre, le Malien va rejoindre le RWD Molenbeek où il retrouvera Claudio Caçapa.