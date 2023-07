OL - Mercato : Koné et Camilo proches de la sortie

Souhaitant économiser certains salaires de l'effectif, l'OL serait proche de trouver des points de chute à Youssouf Koné et Camilo.

Face à la sanction de la DNCG qui encadre ses mouvements et sa masse salariale, l'OL avance à tâtons lors du mercato. Il a certes déjà beaucoup dégraissé, notamment avec les départs de Romain Faivre et Thiago Mendes, en plus des fins de contrat (Houssem Aouar, Jérôme Boateng et Moussa Dembélé), mais cela n'est pas encore suffisant. Selon L'Equipe, deux autres joueurs devraient prochainement quitter le Rhône : Youssouf Koné et Camilo.

Le défenseur latéral n'a jamais su/pu s'imposer à l'Olympique lyonnais, étant prêté à de nombreuses reprises (quatre fois depuis 2020). A un an du terme de son bail avec le club rhodanien, il pourrait être libéré de sa dernière saison avant de s'engager avec le Sheriff Tiraspol (D1 moldave).

L'OL ne veut pas conserver Reine-Adélaïde, Toko-Ekambi et Kadewere

Concernant le milieu de terrain brésilien, même s'il a fait partie du groupe sur les trois premiers matchs de préparation, il n'est pas du déplacement chez le Celta Vigo ce samedi. Il n'entre pas dans les plans de Laurent Blanc et la suite de sa carrière s'écrirait possiblement du côté du Portugal et d'Estoril (D1).

Enfin, trois dossiers ressortent comme prioritaires dans le sens des départs : Jeff Reine-Adélaïde, Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere. L'OL a encore quelques semaines pour trouver une solution au sujet de ces trois joueurs.