Laurent Blanc avec Maxence Caqueret à l’entraînement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour le quatrième match amical de présaison, Laurent Blanc a convoqué 22 joueurs pour affronter le Celta Vigo. Lukeba, Caqueret, Barcola et Cherki sont de la partie.

Revenus de vacances ce lundi 24 juillet, les quatre internationaux français Espoirs (Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Bradley Barcola) figurent dans le groupe de Laurent Blanc qui se déplace sur le terrain du Celta Vigo. Les Rhodaniens défieront le club espagnol sur sa pelouse du stade Balaídos à 20 heures ce samedi.

Toko-Ekambi absent de la liste

Parmi les autres joueurs appelés, les deux recrues estivales Clinton Mata et Skelly Alvero sont là, tout comme Anthony Lopes, Nicolás Tagliafico ou encore Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Mohamed El Arouch.

À l'inverse, les défenseurs latéraux Henrique et Koné manquent à l'appel, tout comme les milieux de terrain Florent Sanchez (départ à Molenbeek) et Camilo. Dejan Lovren n'est également pas dans le groupe, toujours blessé, tout comme l'attaquant Karl Toko-Ekambi. Convoité par plusieurs clubs (Fenerbahçe, Al Jazira) et désireux de quitter le club, le joueur camerounais continue de chercher une porte de sortie.