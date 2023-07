Karl Toko-Ekambi lors de Cameroun – Suisse à la Coupe du monde 2022 (Photo by Issouf SANOGO / AFP)

Pendant que l’OL attend une indemnité de transfert, Fenerbahçe serait tombé d’accord avec Karl Toko-Ekambi. Un contrat de deux ans (plus une en option) attendrait le Camerounais à Istanbul.

Encore quelques jours à patienter. C’est du moins ce qu’annonce la presse turque au moment de parler de l’arrivée de Karl Toko-Ekambi au Fenerbahçe. Selon le média Yeni Safak, l’attaquant camerounais et le club stambouliote sont enfin parvenus à un accord sur les modalités du contrat du joueur. Sur les bords de Bosphore, Toko-Ekambi devrait signer pour deux saisons plus une année en option. Néanmoins, cet accord ne tiendra que si toutes les parties parviennent à s’entendre. Et ce n’est pas encore le cas.

Le directeur sportif de Fenerbahçe Mario Branco a l'intention de rencontrer les responsables de l’OL afin de recruter Karl Toko-Ekambi, qui n'est en odeur de sainteté entre Rhône et Saône, sans payer une indemnité de transfert. Le club lyonnais, en revanche, attendait en premier lieu un chèque de 5 millions d'euros pour l'expérimenté ailier gauche. Toko-Ekambi aurait demandé à la direction lyonnaise de faciliter son transfert, et les négociations entre les deux clubs se poursuivent autour d’un montant de trois millions d’euros. L'aventure dans la capitale des Gaules devrait malgré tout bientôt se terminer.